Доработка модуля для Amiro CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки135 просмотров

Нужно подправить модуль на amiro cms – ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ нужно вывести из двух категорий информацию на одну страницу как это показано в картинке прикрепленной к письму. бюджет 2500 р. срок 3-4 дня.

14 лет назад
zerowcool
Владимир 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад