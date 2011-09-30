Надо доработать сайт на Джумле

Сейчас на сайте сотни вопросов-ответов (www.avtodirektor.ru/faq) и человеку надо или все их просматривать или задавать снова вопрос по своей марке.

Надо сделать возможность пометить каждый вопрос к какой модели авто он относится. Получаем плюсы:

1) Делаем общую страницу по маркам и моделям (вроде двухуровневого каталога на www.auto.ru) по которой можно посмотреть все вопросы по интересующей модели.

2) Можем давать ссылку на такую страницу про модель.

Модель должна вводится при редактировании/создании материала – www.prntscr.com/3188p

По готовому списку или чтобы можно было прямо там создавать. Надеюсь такие возможности есть на джумлы. Помню на wp теги можно удобно на лету править, выбирать.

В ленте ссылку под каждый вопросом-ответом идет ссылка на все ответы по марке, примерно так – www.imm.io/99YL только с подчеркиванием.

Опционально - название вопроса делать ссылкой отдельную страницу этого вопроса-ответа. Я хочу, чтобы они индексировали поисковиками по отдельности, а не в общей ленте.

Жду от вас предложения по ценам и уточняющие вопросы.