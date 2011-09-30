Необходимо отредактировать в зависимости от необходимости хук или сам шаблон. Проблема в следующем: есть хук, который отображает модераторов форум на главной странице под названиями разделов. При включении хука форум не отображается ...
Надо доработать сайт на Джумле
Сейчас на сайте сотни вопросов-ответов (www.avtodirektor.ru/faq) и человеку надо или все их просматривать или задавать снова вопрос по своей марке.
Надо сделать возможность пометить каждый вопрос к какой модели авто он относится. Получаем плюсы:
1) Делаем общую страницу по маркам и моделям (вроде двухуровневого каталога на www.auto.ru) по которой можно посмотреть все вопросы по интересующей модели.
2) Можем давать ссылку на такую страницу про модель.
Модель должна вводится при редактировании/создании материала – www.prntscr.com/3188p
По готовому списку или чтобы можно было прямо там создавать. Надеюсь такие возможности есть на джумлы. Помню на wp теги можно удобно на лету править, выбирать.
В ленте ссылку под каждый вопросом-ответом идет ссылка на все ответы по марке, примерно так – www.imm.io/99YL только с подчеркиванием.
Опционально - название вопроса делать ссылкой отдельную страницу этого вопроса-ответа. Я хочу, чтобы они индексировали поисковиками по отдельности, а не в общей ленте.
Жду от вас предложения по ценам и уточняющие вопросы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать ЧПУ для Джумла 1,5Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек с опытом работы на битриксе, обязанности: доработка функционала модулей, в дальнейшем обслуживание проекта на постоянной основе. Работа удалено. ТЗ во вложении. Просьба писать бюджет и сроки.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5
Интересует создание профилей пользователей, регистрации и чтобы это все функционировало без входа в админ-панель. На Wordpress. Надо только поговорить со знающим человеком, чтобы подсказал или подправил че да как.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо к уже работающему сайту агентства недвижимости прикрутить каталог квартир с возможностью добавления квартиры прямо с сайта, пример можно посмотреть тут http://sday-kvartiru.com/объявления/добавитьЗавершен14 лет назад
Надо настроить ЧПУ в ДжумлаЗавершен14 лет назад
- $100
Сайт http://anoncy.ru Требуется: 1. Починить постраничную навигацию на главной странице. 2. Настроить модуль "каталог организаций". Сделать категории и вывести их все в два столбика на http://anoncy.ru/?page_id=19 3. Сделать форму самостоятельного организациями ...Закрыт14 лет назад
1. Перенести на другой хостинг сайт на UMI.CMS ( R01 ) 2. Прикрутить к сайту форум. 4. Настроить что-то типа небольшого файлообменника (анонимный доступ по фтп ??).Завершен14 лет назад
Требуется изготовить удобную админпанель для темы Wordpress с множеством настроек. Должна быть возможность генерирования кода shortcode при размещении статьи. С помощью shortcode должна быть возможность размещения формы обратной связи, различных кнопочек, выпадающих меню (tabs, toggles), ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо несколько видоизменить шабон для joomla в соответствии с техническим заданием. ТЗ и подробности вышлю исполнителюЗавершен14 лет назад