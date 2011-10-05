Перенос верстки сайта на Joomla

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Завершен7 заявок181 просмотр

Перенос верстки сайта на Joomla

Будет 4 текстовых страницы.

Joomla
14 лет назад
libertyinua
Николай 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

weberix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа! Быстро и аккуратно!
Отличный, честный заказчик. Было приятно поработать!

Заявки фрилансеров

weberix
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад