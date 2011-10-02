Промо-сайт на OpenCMS

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок146 просмотров

Задача: Создание промо-сайта для готовой информационной системы на базе системы контент-менеджемнта OpenCMS.

В наличии имеются сверстанные HTML-страницы (+CSS) промо-сайта. Весь код соответствует требованиям по поддерживаемым браузерам.

Работы будут оформлены официальным договором.

В рамках выполнения задачи необходимо:

1. Адаптировать HTML-код и CSS существующей верстки в целях совместимости с визуальным редактором OpenCMS.

2. Разработать JSP-шаблоны на базе готовой верстки:

- главная страница,

- стандартная текстовая страница,

- страница списка новостей,

- страница отдельной новости,

- страница результатов поиска,

- страница "Написать сообщение" (обратная связь, Исполнитель должен сделать только форму, функциональность формы в зоне ответственности Заказчика),

- страница "Обратный звонок" (обратная связь, Исполнитель должен сделать только форму, функциональность формы в зоне ответственности Заказчика),

- страница регистрации (Исполнитель должен сделать только форму, функциональность формы в зоне ответственности Заказчика),

- страница ошибки авторизации,

- страница-обработчик ошибок 404 и 500,

- страница списка информационных статей,

- страница отдельной информационной статьи,

- страница справочной информации (помощь),

- страница подраздела справочной информации.

3. Разработать HTML-сниппеты для использования элементов сложной HTML-верстки в визуальном редакторе OpenCms.

4. Настроить flex-кэш OpenCms.

5. Настроить поиск по содержанию ресурсов OpenCms.

6. Настроить обработку ошибок 404 и 500 в OpenCms.

CSSHTML
14 лет назад
udav2alex
Алексей 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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