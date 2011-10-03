Натянуть дизайн на CMS Wordpress

http://nashedelo.com.ua/new/all-journal/molochnoe-delo У архива четыре основных раздела (мясное, молочное, хлебопекарское, каталоги). Дальше каждый из разделов имеет разделение по годам и каждый год по месяцам(либо вместо месяцев будет отображаться номер журнала так как в месяц выпускается ...