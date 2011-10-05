Перенести контент со старого сайта на сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки123 просмотра

Необходимо перенести контент с старого сайта (пока он еще работает) на новый, который находится на тестовой площадке (чать сконтента уже перенесена).

сайт донор ufaart.ru

перенести на http://academy.equilibrium.pp.ua/

структура интуитивно понятна

работа достаточно срочная

WordPress
14 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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