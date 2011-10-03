Интеграция под OpenCart

Здравствуйте.

Ищу человека, который за нормальную цену сделает интеграцию готовой верстки магазина в OpenCart.

http://mircomforta-k.in.ua/ будет переделываться этот сайт, просто другой дизайн будет. Пока, к сожалению, показать не могу. Нужно знать цены, хотя бы от и до. Сроки тоже желательно указать (от и до, в среднем).

Предпочтение фрилансерам:

- с отзывами;

- с нормальной ценой.

Повторюсь, верстка будет готова. Нужна только интеграция.