Сайт на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок145 просмотров

Нужен несложный сайт на друпал. Дизайн и верстка будут.

От Вас необходимо поставить и настроить друпал (6 или 7 - предлагайте и обосновывайте), прикрутить верстку. В приложении несколько набросков. Интересует цена и сроки.

Большая просьба отвечать только в проект.

Drupal
14 лет назад
INI-WT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров