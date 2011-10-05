Установка сайта на движок + наполнение

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок233 просмотра

Нужно взять готовый свёрстаный макет http://www.verticalstroy.ru/maket/ и установить его на движок (joomla) так же необходимо наполнить сайт материалами (статьи уже написаны, нужно только подобрать и добавить иллюстрации).

Joomla
14 лет назад
shaitanat
Кирилл 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$40
7 дней

Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад