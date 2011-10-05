Сделать доску объявлений

Дизайн есть. Нужна верстка и натяжка на подходящий движок! Должна быть возможность подачи объяввлений простыми людьми, смс биллинг, возможность писать статьи и публикации. Возможны элементы на аяксе. Должен быть расширеный удобный поиск. Движок нужен такой который можно постоянно дорабатывать, добавлять новые элементы, функции.Удобный и понятный в использовании. Функционал должен быть такой же как на сайте: kolesa_kz .