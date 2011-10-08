Выявить причины подвисания Wordpress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка126 просмотров

Есть новый сайт на Wordpress, постов около 100, посетителей почти нет. Сильно виснет как сам сайт (картинки часто не догружаются), так и админка. Задача: выявить причину, провести необходимую оптимизацию.

Примерную цену за работу прошу указать в заявке.

WordPress
13 лет назад
simp_son
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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