Верстка несложного шаблона на Joomla

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Есть несколько проектов на Joomla с которыми сам не успеваю справиться, поэтому готов полностью передать на выполнение.

Что требуется:

- не просто верстка страниц, а полноценная верстка с настройкой темплейта на Joomla. Работа принимается в виде установленной у вас на сервере джумлой и настроенным на ней шаблоном.

- верстка статика, не резина, блочная, кроссбраузерно.

Примечание: предоплаты не делаю, ввиду недобросовестности некоторых фрилансеров. Возможна предоплата части работы, после того как я увижу базовую верстку у вас на сервере.

Пишите на почту [email protected] с линком на свое портфолио и контактными данными.