Есть новый сайт на Wordpress, постов около 100, посетителей почти нет. Сильно виснет как сам сайт (картинки часто не догружаются), так и админка. Задача: выявить причину, провести необходимую оптимизацию. Примерную цену ...
Верстка несложного шаблона на Joomla
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.
Есть несколько проектов на Joomla с которыми сам не успеваю справиться, поэтому готов полностью передать на выполнение.
Что требуется:
- не просто верстка страниц, а полноценная верстка с настройкой темплейта на Joomla. Работа принимается в виде установленной у вас на сервере джумлой и настроенным на ней шаблоном.
- верстка статика, не резина, блочная, кроссбраузерно.
Примечание: предоплаты не делаю, ввиду недобросовестности некоторых фрилансеров. Возможна предоплата части работы, после того как я увижу базовую верстку у вас на сервере.
Пишите на почту [email protected] с линком на свое портфолио и контактными данными.
Заявки фрилансеров
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