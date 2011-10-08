Есть новый сайт на Wordpress, постов около 100, посетителей почти нет. Сильно виснет как сам сайт (картинки часто не догружаются), так и админка. Задача: выявить причину, провести необходимую оптимизацию. Примерную цену ...
Натянуть верстку на umi
Натянуть верстку на umi.
Верстка есть, umi стоит на сервере.
ТЗ вышлю на почту.
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