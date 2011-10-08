Натянуть верстку на umi

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка115 просмотров

Натянуть верстку на umi.

Верстка есть, umi стоит на сервере.

ТЗ вышлю на почту.

14 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров