Верстка нового дизайна и перевод страниц на Bitrix

Есть сайт и веб-приложение, оба сделаны на ColdFusion и смотрят в одну базу. Плюс, есть новый дизайн сайта. Нужно сверстать сайт по новому дизайну, а затем большинство страниц сайта и некоторые страницы веб-приложения (новости, документы, вопрос-ответ и т.п.) перевести на Битрикс Старт, остальные страницы оставить на ColdFusion (потому что там хитрая логика и работа с довольно сложной БД). Всё что касается ColdFusion - моя часть.

Подробное описание задачи прикладываю, новый дизайн в psd.

P.S. ТЗ написано сложно, на самом деле, всё довольно просто: нужно сверстать дизайн и сделать сайт с 6 инфоблоками и с возможностью вызывать из него сторонний код (хоть даже во фрейме). И потом ещё некоторые из этих инфоблоков сделать в другом дизайне (один текст, без элементов управления), чтобы можно было их как отдельные страницы встроить в ифрейм.