Отредактировать модуль для DLE

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Закрыт1 заявка120 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется отредактировать модуль "DleMusic Service" (в интернете в свободном доступе)

Задачи:

1) Модуль подредактировать под сайт и зделать основой сайта

2) Сделать/(поправить) воспроизведение музыки по прямым ссылкам с других ресурсов

3) Сделать возможность скачивания композиции по ссылке "Скачать"

4) Сделать сортировку по каталогом / подкаталогам.

+возможны небольшие доработки.

От вас Цены, сроки

Оплата по факту или через гаранта.

DLE
14 лет назад
testersaitov
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

joc
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$60
3 дня

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joc
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад