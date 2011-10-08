Есть новый сайт на Wordpress, постов около 100, посетителей почти нет. Сильно виснет как сам сайт (картинки часто не догружаются), так и админка. Задача: выявить причину, провести необходимую оптимизацию. Примерную цену ...
Отредактировать модуль для DLE
Доброго времени суток!
Требуется отредактировать модуль "DleMusic Service" (в интернете в свободном доступе)
Задачи:
1) Модуль подредактировать под сайт и зделать основой сайта
2) Сделать/(поправить) воспроизведение музыки по прямым ссылкам с других ресурсов
3) Сделать возможность скачивания композиции по ссылке "Скачать"
4) Сделать сортировку по каталогом / подкаталогам.
+возможны небольшие доработки.
От вас Цены, сроки
Оплата по факту или через гаранта.
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