Нужно настроить IPB форум

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок145 просмотров

И так что требуется:

2. Настроить. Ранги,Звания и т д.

3. Создать форумы - я дам + придумать к ним краткое описание.

4. Создать в каждом разделе правила.

5. Настроит права участников и т д...

Более подробно объясню исполнителю.

тематика форума Купля / Продажа готовых работ.

Bigsware . com

Кому интересно возьму в команду по реализации.. или выслушаю советы и идеии

От вас жду сроки/цены.

Смело пишите в ЛС/ICQ/Skype отвечу...

14 лет назад
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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