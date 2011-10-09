Нужен сайт по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт16 заявок235 просмотров

Здравствуйте!

Нужен сайт по недвижимости на любой CMS, но на русском языке как основном.

Хотелось бы что-то вроде http://sites.usabilitydynamics.com/the-denali/, тоесть на базе wp-property.

Но это можна обсудить, если есть лучшие решения.

Пишите пожалуйста, Ваши предложения и цену которая Вас устроит.

PS. В принципе, это должен быть просто елегатный шаблон, но с готовой структурой которую и будут наполнять владельцы. Тоесть ТЗ - это просто сделать базовую структуру на готовых решениях, так чтоб далее владелец мог сам себе админить сайт

WordPress
14 лет назад
sashchernuh2011
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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