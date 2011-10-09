Здравствуйте!

Нужен сайт по недвижимости на любой CMS, но на русском языке как основном.

Хотелось бы что-то вроде http://sites.usabilitydynamics.com/the-denali/, тоесть на базе wp-property.

Но это можна обсудить, если есть лучшие решения.

Пишите пожалуйста, Ваши предложения и цену которая Вас устроит.

PS. В принципе, это должен быть просто елегатный шаблон, но с готовой структурой которую и будут наполнять владельцы. Тоесть ТЗ - это просто сделать базовую структуру на готовых решениях, так чтоб далее владелец мог сам себе админить сайт