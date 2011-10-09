Импорт контента в Joomla+ZOO.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки201 просмотр

Необходимо наполнить сайт-каталог на Joomla+ZOO. Содержимое для сайта есть в формате CSV, необходимо конвертировать в XML для заливки в ZOO.

Joomla
14 лет назад
insiters
Валерий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров