И так что требуется: 2. Настроить. Ранги,Звания и т д. 3. Создать форумы - я дам + придумать к ним краткое описание. 4. Создать в каждом разделе правила. 5. Настроит права ...
Доработать импорт цен на Virtuemart
Нужно доработать импорт цен на Virtuemart
Подробности в аську 423117008
Заявки фрилансеров
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