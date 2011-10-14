Стиль меню Joomla, VirtueMart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки164 просмотра

Здравствуйте!мне нужно изменить стиль меню на сайте,созданном на Joomla(VirtueMart)/меню вертикальное, хотелось бы изменить междустрочный интервал,может быть шрифт, добавить какую-то графику между разделами меню.Тематика сайта-кофейная.сделать этот модуль доступным для изменения-добавления,переименовывания пунктов, подпунктов меню.Также нужно добавить контактную информацию под шапкой сайта, график работы, телефон и т.п.еще хотелось бы краткое описание процессов работы, для понимания.Спасибо.Ваша цена?Ваш срок?

Joomla
14 лет назад
olympia11
Ирина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$69
4 дня
Cпасибо!очень быстрая, качественная работа.Дал консультацию по всем заданым вопросам,работа выполнена в срок.Буду обращаться еще.
Приятно было сотрудничать. У Ирины хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад