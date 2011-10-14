Стиль меню Joomla, VirtueMart

Здравствуйте!мне нужно изменить стиль меню на сайте,созданном на Joomla(VirtueMart)/меню вертикальное, хотелось бы изменить междустрочный интервал,может быть шрифт, добавить какую-то графику между разделами меню.Тематика сайта-кофейная.сделать этот модуль доступным для изменения-добавления,переименовывания пунктов, подпунктов меню.Также нужно добавить контактную информацию под шапкой сайта, график работы, телефон и т.п.еще хотелось бы краткое описание процессов работы, для понимания.Спасибо.Ваша цена?Ваш срок?