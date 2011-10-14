И так что требуется: 2. Настроить. Ранги,Звания и т д. 3. Создать форумы - я дам + придумать к ним краткое описание. 4. Создать в каждом разделе правила. 5. Настроит права ...
Стиль меню Joomla, VirtueMart
Здравствуйте!мне нужно изменить стиль меню на сайте,созданном на Joomla(VirtueMart)/меню вертикальное, хотелось бы изменить междустрочный интервал,может быть шрифт, добавить какую-то графику между разделами меню.Тематика сайта-кофейная.сделать этот модуль доступным для изменения-добавления,переименовывания пунктов, подпунктов меню.Также нужно добавить контактную информацию под шапкой сайта, график работы, телефон и т.п.еще хотелось бы краткое описание процессов работы, для понимания.Спасибо.Ваша цена?Ваш срок?
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