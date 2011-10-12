Требования: 1) разработка с таким же функционалом, либо предлагаете что то лучшее (свой вариант); необходимо только будет внедрить модули оплаты через смс... 2) устанавливаете на хостинг (на мой ...
Выбор, настройка и установка движка на хостинг
У меня есть хостинг. Необходимо выбрать, если нужно – настроить и установить на него движок для торговли файлами(архивами). Необходимые функции:
- Регистрация
- Добавление зарегистрированным пользователем файлов с описанием
- Рейтинг файлов (типа кармы на фрилансе)
- Админка (в ней возможность управления товарами, пользователями и настройками)
На самописные движки не готов тратиться, поэтому сумма указана. Нужно лишь установить готовый движок и настроить\добавить функционал. Дизайн и верстку сделают отдельно.
Без предоплаты. Только когда все будет на моем хостинге. Надоело, что пользуются моей далекостью от программирования. Например, предыдущий исполнитель, продинамив 6 дней и установив джумлу с какими-то дополнениями просто пропал :(
Описание того, что мне нужно в прикрепленном файле.
Отписываться прошу тех, кто уверен в своих силах и знает как это делаать, либо уже делал. Не тратте моё и ваше время
Выбранный исполнитель
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