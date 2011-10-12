Выбор, настройка и установка движка на хостинг

У меня есть хостинг. Необходимо выбрать, если нужно – настроить и установить на него движок для торговли файлами(архивами). Необходимые функции:

- Регистрация

- Добавление зарегистрированным пользователем файлов с описанием

- Рейтинг файлов (типа кармы на фрилансе)

- Админка (в ней возможность управления товарами, пользователями и настройками)

На самописные движки не готов тратиться, поэтому сумма указана. Нужно лишь установить готовый движок и настроить\добавить функционал. Дизайн и верстку сделают отдельно.

Без предоплаты. Только когда все будет на моем хостинге. Надоело, что пользуются моей далекостью от программирования. Например, предыдущий исполнитель, продинамив 6 дней и установив джумлу с какими-то дополнениями просто пропал :(

Описание того, что мне нужно в прикрепленном файле.

Отписываться прошу тех, кто уверен в своих силах и знает как это делаать, либо уже делал. Не тратте моё и ваше время