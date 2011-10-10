Требуется СМS наподобии оbrаbоtkа(dоt)nеt

Требования:

1) разработка с таким же функционалом, либо предлагаете что то лучшее (свой вариант); необходимо только будет внедрить модули оплаты через смс...

2) устанавливаете на хостинг (на мой естественно);

3) тестируем принимаем работу ну и расплачиваюсь

Опыт работы обязателень, ссылку на портфолио тоже.

Возможна предоплата в размере 10% от стоимсоти, при условии, что я удостоверюсь в том, что вы на самом деле СПЕЦ (т.е. согласно вашиего предложения, портфолио ну и т.д.) !!!

Оплату буду производить путем перечисления денег на расчетный счет (если вы ЮрЛицо), либо форсаж(почта россии), либо СберБанк(Блиц)