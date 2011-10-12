Помощь в работе с wordpress.

Есть сайт на wp нужно добавить два кастом филда, которые будут появлятся в хедере в зависимости от страницы. Потом нужно будет немного поменять тему, но пока нужно сделать хедер рабочим. Сайт crowdcomms.com.au когда ходите по вкладкам, от текст на синем фоне не меняется, так вот он должен меняться вместе со страницей и это должно быть обрабатываемо(ох какое слово) из админ панели. Будте добры, пишите как быстро вы можете это сделать?