Помощь с сайтом

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Закрыт1 заявка110 просмотров

Требуется специалист, для решения небольшой проблемы (необходимо на сайте сделать чтоб работала в админке возможность вставлять Javascipt код, выбранное решение Joomla 1.7 + плагин sourcerer почему то не работает) и небольших задач по доработке сайта.

Просьба сразу указывайте ICQ для связи - я сразу свяжусь.

Joomla
14 лет назад
Odministrator
Студия 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров