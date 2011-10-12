Проект на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки126 просмотров

Есть готовые сверстанные страницы. Необходимо привязать их к уже существующему сайту на Wordpress.

Дополнительно необходимо сделать определение устройства пользователя и редирект на субдомен.

Подробнее в ТЗ.

WordPress
14 лет назад
egorovagency
Егор 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров