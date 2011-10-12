Требования: 1) разработка с таким же функционалом, либо предлагаете что то лучшее (свой вариант); необходимо только будет внедрить модули оплаты через смс... 2) устанавливаете на хостинг (на мой ...
Настроить интернет-магазин (umi)
Нужно настроить интернет-магазин, немного доработать функционал, внедрить верстку. Шаблон необходимо реализовать на XSLT.
Верстка есть, umi стоит на сервере.
ТЗ кандидатам вышлю на почту.
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