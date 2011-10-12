Два языка

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки99 просмотров

Сайт на джумле, на русском языке, надо сделать что б сайт был на английском и на русском. Две маленьких пиктограмки, в виде флажков, нажимаеш на русский флаг - русский язык, нажимаеш на английский флаг - английский язык.

Интересует цена и срок...

Joomla
14 лет назад
Robin83
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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