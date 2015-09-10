EZPublish доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка86 просмотров

Требуется доработать сайт new.multitec.ru

1. На главной странице сайта, просьба разместить взамен имеющихся в каверфло принтов - 5 картинок, олицетворяющих 5 разделов услуг:

1.разработка бренда, 2.рекламные кампании, 3.креативные концепции, 4.размещение рекламы, 5.производство рекламных материалов

То есть в идеале создать раздел в котором будет 5 статей и картинки в крутилке на главной брались бы из материалов этого нового раздела.

2. http://new.multitec.ru/clients - также все работы должны быть в одной крутилке. Не все логотипы клиентов отображаются

3. внизу страницы, под надписью «© 2011 РА «МультиТек» Все права защищены» надо разместить значок facebook и прилинковать к нему ссылку на нашу группу: http://www.facebook.com/pages/MultiTEC/167435233341197

14 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

NR2006
41 год
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

NR2006
41 год
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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