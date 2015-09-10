EZPublish доработка сайта

Требуется доработать сайт new.multitec.ru

1. На главной странице сайта, просьба разместить взамен имеющихся в каверфло принтов - 5 картинок, олицетворяющих 5 разделов услуг:

1.разработка бренда, 2.рекламные кампании, 3.креативные концепции, 4.размещение рекламы, 5.производство рекламных материалов

То есть в идеале создать раздел в котором будет 5 статей и картинки в крутилке на главной брались бы из материалов этого нового раздела.

2. http://new.multitec.ru/clients - также все работы должны быть в одной крутилке. Не все логотипы клиентов отображаются

3. внизу страницы, под надписью «© 2011 РА «МультиТек» Все права защищены» надо разместить значок facebook и прилинковать к нему ссылку на нашу группу: http://www.facebook.com/pages/MultiTEC/167435233341197