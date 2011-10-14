E-mail: [email protected] ICQ: 249096433 Skype: NatalyChipura
Образование: высшее
специальность: инженер-программист
закончила: Белгородский Государственный Технологический Университет им.В.Г.Шухова
Программирование:
Интернет: PHP/MySQL, Java, JavaScript, HTML - вёрстка, CSS
Прикладное:C#, C/C++, Object Pascal (Delphi), Lisp, Ada, Prolog, Fortran, Java
Базы данных: Microsoft SQL Server, Inter Base, MySQL
Системное: WIN32 API, Assembler ( x86 / MMX), программированние микроконтроллеров
Графика: OpenGL, Flash, 3D MAX, Photoshop, CorelDraw
ПО для телефонов: Java MID, приложения под Android
Контактная информация:
E-mail: [email protected]
ICQ: 249096433
Skype: NatalyChipura
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Пример логотипов для компании "Термон Украина"597 просмотров
- Набросок логотипа479 просмотров
- Логотип для Business.LV541 просмотр
- Табло-часы "Время суток"573 просмотра
- Рекламный ролик352 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
8 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
12 лет назад
Все устроило, вовремя, то что нужно! Рекомендую всем!Максимальный бал по любой шкале!
Ответный отзыв
Хороший заказчик.Чётко ставит задачи.Оплата вовремя + премиальные.