NR2006

Наталья Чипура NR2006

 
39 летРоссия/Белгород
17 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
E-mail: [email protected] ICQ: 249096433 Skype: NatalyChipura

Образование: высшее

специальность: инженер-программист

закончила: Белгородский Государственный Технологический Университет им.В.Г.Шухова

Программирование:

Интернет: PHP/MySQL, Java, JavaScript, HTML - вёрстка, CSS

Прикладное:C#, C/C++, Object Pascal (Delphi), Lisp, Ada, Prolog, Fortran, Java

Базы данных: Microsoft SQL Server, Inter Base, MySQL

Системное: WIN32 API, Assembler ( x86 / MMX), программированние микроконтроллеров

Графика: OpenGL, Flash, 3D MAX, Photoshop, CorelDraw

ПО для телефонов: Java MID, приложения под Android

Контактная информация:

E-mail: [email protected]

ICQ: 249096433

Skype: NatalyChipura

PHPJavascriptMySQLAndroidHTMLCSSПриложение для AndroidDelphi
Портфолио
Отзывы заказчиков
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
8 баллов
8 лет назад
EZPublish доработка сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Подправить Html
Все устроило, вовремя, то что нужно! Рекомендую всем!Максимальный бал по любой шкале!
Хороший заказчик.Чётко ставит задачи.Оплата вовремя + премиальные.
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