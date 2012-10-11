Нарисовать красивую иконку к игре

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Закрыт14 заявок315 просмотров

Нужно нарисовать иконку к игре. Иконка должна быть красочной и динамичной, так чтобы притягивала посмотреть игру. Сюжет игры происходит в пирамидах инков. Соответственно это должно быть отображено.

Подробности:

Нужна иконка размером 100х100 для флеш-игры. Видео об игре можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=CVNozdcxmxo&feature=player_embedded

Иконка как я уже говорила должна быть динамичной, то есть на ней должны быть изображены какие-нибудь действия. Желательно в перспективе Например, персонаж бежит по плитам, держа в руках драгоценный камень (могу выслать набросок). Будет очень хорошо, если Вы предложите свой вариант. То что я написала это лишь пример. Там могут быть изображены предметы соответствующие тематике "Пирамиды инков". Возможно название игры. Но лучше обойтись без надписи.

Примеры иконок, которые нравятся:

https://www.fgl.com/thumbs/qx/fgl_t_qxyzycfr19948.jpg

https://www.fgl.com/thumbs/yu/fgl_t_yux0u8ng25885.png

https://www.fgl.com/thumbs/bg/fgl_t_bg8qjh0g23401.png

https://www.fgl.com/thumbs/tc/fgl_t_tco0xroo23446.jpg

13 лет назад
NR2006
41 год
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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