Создать аналоги рисунков в векторе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки307 просмотров

Очень простой проект и не думаю, что займет у Вас много времени.

Вот какие картинки надо сделать:

http://cs309326.userapi.com/v309326981/17ff3/X5cAA2SZbSU.jpg

http://tvoi-noski.ru/wp-content/uploads/2012/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B81.jpg

Желательно, чтобы оба рисунка были в одном стиле, тк будут находится на одной футболке (с разных сторон). Также нет жестких требований по тому, как будут нарисованы вторые картинки (с человечками) - главное, чтобы был передан смысл.

В итоге, можно использовать приведенные картинки в качестве примеров и проявить креативность.

WordPress
13 лет назад
PoMkaNik
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Работа выполнена отлично. Быстро и профессионально. Не первый раз работаю с Татьяной - всегда остаются положительное впечатление и качественная работа.
Как всегда - все отлично. Спасибо. Буду рада поработать с Вами вновь.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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