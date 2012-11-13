Добрый день. Необходимо создать картинку 1024*768 на основании превью 200*150 (файл logo.png) в атачменте. Текст в левом верхнем углу не нужен. Немного поискав в интернете - ...
Создать аналоги рисунков в векторе
Очень простой проект и не думаю, что займет у Вас много времени.
Вот какие картинки надо сделать:
http://cs309326.userapi.com/v309326981/17ff3/X5cAA2SZbSU.jpg
http://tvoi-noski.ru/wp-content/uploads/2012/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B81.jpg
Желательно, чтобы оба рисунка были в одном стиле, тк будут находится на одной футболке (с разных сторон). Также нет жестких требований по тому, как будут нарисованы вторые картинки (с человечками) - главное, чтобы был передан смысл.
В итоге, можно использовать приведенные картинки в качестве примеров и проявить креативность.
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