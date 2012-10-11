Создать картинку 1024*768 на основании 200*150

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Закрыт3 заявки161 просмотр

Добрый день.

Необходимо создать картинку 1024*768 на основании превью 200*150 (файл logo.png) в атачменте.

Текст в левом верхнем углу не нужен.

Немного поискав в интернете - центральная россыпь бриллиантов из файла d21.jpg в аттачменте.

От вас - как можно более точно воспроизвести остальную часть.

По всем краям картинка должна иметь черный цвет (000000).

Предпочтения в оплате - WMR

13 лет назад
Escander
Михаил 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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WebMatrix
Ирина 
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