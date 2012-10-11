Здравствуйте! Нужны 2 рисованных персонажа: 1. Смешной лысоватый толстенький мужичок – «бочонок» с хитрым прищуром, протягивающий одну ладонь к зрителю (а ладонь – волосатая, «меховая»), а другой рукой придерживающий стоящий на земле большой ...
Создать картинку 1024*768 на основании 200*150
Добрый день.
Необходимо создать картинку 1024*768 на основании превью 200*150 (файл logo.png) в атачменте.
Текст в левом верхнем углу не нужен.
Немного поискав в интернете - центральная россыпь бриллиантов из файла d21.jpg в аттачменте.
От вас - как можно более точно воспроизвести остальную часть.
По всем краям картинка должна иметь черный цвет (000000).
Предпочтения в оплате - WMR
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