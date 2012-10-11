Создание иллюстраций для игрового интерфейса

Необходимые элементы:

1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры)

2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ.

3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix

4) Логотип игры 512x512pix.

5) Элементы декора.

Более подробное описание тех.задания -- после выбора исполнителя.

Обязательное условие – предварительное согласование скетчей. После этого, по желанию исполнителя, возможен аванс.

Неприемлемо использование клипартов, работа должна быть авторской. Также недопустимо использование исполнителем выполненных для этого проекта работ в своём портфолио до даты запуска игры (около 4-ёх месяцев).

В случае удовлетворительного результата возможно долгосрочное сотрудничество с полноценной рабочей загрузкой (аналогичные задания на разнообразные темы).