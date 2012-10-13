Художник казуальных игр

Требуется 2D-художник для рисования казуальных игр. Удалённая работа на постоянной основе.

Нужен не просто художник для выполнения точных заданий, а творческий человек, участник команды, советчик и, конечно же, добросовестный исполнитель.

Требования:

- Умение рисовать

- Умение обрабатывать графику и представлять в нужном формате

- Наличие художественного стиля и вкуса

- Понимание казуальной графики

- Возможность работать 40 часов в неделю и нахождение в сети в оговоренное время

Рассматриваются все кандидаты, независимо от возраста, опыта работы, пола, места жительства и т.п. Выбор кандидата будет осуществляться на основании собеседования (текстом в скайпе), портфолио и испытательного срока.

Условия работы:

- Свободный график (по согласованию)

- Удалённая работа

- Гарантированная оплата испытательного срока (1 неделя)

- З/п 1 раз в месяц: $1000