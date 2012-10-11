Нарисовать 3 коллажа в слайдер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок172 просмотра

Необходимо 3 коллажа в слайдер, тематика недвижимость (сделки, помощь в оформлении документов, сопровождение)

Можно использовать клипарт.

Все рисунки находиться с правой стороны (левая часть белая)

Сроки исполнения Сб-Вс

Сайт кину в личку после определения кандидата

13 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевести рисунок в вектор

    $33

    Нажать кнопку трассировка могу сам %) Необходимо сделать все в четких ровных и симметричных пропорциях с ровными, плавными и параллельными изгибами. Сгруппировать отдельно каждый объект интерьера. Там где нужно исправить дефекты карандашного рисунка. ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать аналоги рисунков в векторе

    $50

    Очень простой проект и не думаю, что займет у Вас много времени. Вот какие картинки надо сделать: http://cs309326.userapi.com/v309326981/17ff3/X5cAA2SZbSU.jpg http://tvoi-noski.ru/wp-content/uploads/2012/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B81.jpg Желательно, чтобы оба рисунка были в одном стиле, тк будут ...

    WordPress
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 2 простых рисованных персонажа

    $10

    Здравствуйте! Нужны 2 рисованных персонажа: 1. Смешной лысоватый толстенький мужичок – «бочонок» с хитрым прищуром, протягивающий одну ладонь к зрителю (а ладонь – волосатая, «меховая»), а другой рукой придерживающий стоящий на земле большой ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Иллюстрации для меню сайта

    $50

    Здраствуйте. Мне для меню сайта нужны иллюстрации. Что то вроде... http://screencloud.net/v/fdzq Только за место холодильников и стиральных машинок будут предложения о продаже спутниковых тарелок. Жду ваши предложения по цене и ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн буклета для сайта климатической фирмы

    Коллеги, привет! Нужен дизайн для полиграфии буклета - А4, свернутый в 3 раза, завернутый внутрь. Вообщем, станадртные. Буклеты для презентации компании на выставке. Есть исходники презентации, логотипа, фирменного стиля, дизайн ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перерисовать персонажа для сайта

    На сайте есть 4 раздела. Картинка в приложении. Надо перерисовать персонажа девочку на мальчика. Главное - смена персонажа и сохранить смысл рисунков в табах. Точная копия не требуется. Мальчика надо срисовать ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внести изменения в оригинал

    $50

    Вот что требуется сделать: ( Adobe Photoshop) шаг 1 убираем дымок, блюдце и ручку у чашки шаг 2 кладем в чашку одноразовый пакетик и добавляем классическую ручку к чашке (в форме "уха") ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад