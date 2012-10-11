Перевести рисунок в вектор

Очень простой проект и не думаю, что займет у Вас много времени. Вот какие картинки надо сделать: http://cs309326.userapi.com/v309326981/17ff3/X5cAA2SZbSU.jpg http://tvoi-noski.ru/wp-content/uploads/2012/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B81.jpg Желательно, чтобы оба рисунка были в одном стиле, тк будут ...