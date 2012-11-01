Стрип по кредитованию

Нужно сделать короткий комикс для небольшой компании, занимающейся кредитованием физлиц.

Посыл - человеку отказывают в кредите в других учреждения, компания помогает решить вопрос.

Изображение желательно сделать карикатурным или с комичным уклоном. Сделать в стиле комикса из нескольких сценок на 1 листе.

Сюжет

Растерянный грустный человек стоит на улице, где несколько банков вокруг, на двери каждого из которых написано "В КРЕДИТЕ ОТКАЗАНО!" красным.

Далее человек идет к зданию ССК и там этот человек стоит улыбающийся и с пачкой денег в охапке, как букет (т.е. ему там помогли с кредитом).

ССК - служба содействия кредитованию, дадим логотип и псдшку их сайта, лого обязательно использовать в комиксе. псдшка - для понимания.

Комикс нужен полноцветный, в векторе. Количество кадров 3-4

Сайт клиента имеет светлый фон (белый-голубой), учесть это при выборе цветов для комикса.

Предлагайте сроки и стоимость.

Пожалуйста не пишите, если у вас нет опыта рисования комиксов.