Логотип для игровой студии

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Закрыт37 заявок235 просмотров

Нужно придумать и нарисовать логотип для игровой студии.

Название на английском языке. Пишите цены. Предоставляйте портфолио.

Было бы хорошо использовать 3D для создания логотипа.

13 лет назад
NR2006
41 год
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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