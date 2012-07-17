Необходимо разработать лого для сайта "Комиссионка2", превью сайта во вложении. В последствие возможна дополнительная работа по изготовлению визиток и т.д.
Логотип для игровой студии
Нужно придумать и нарисовать логотип для игровой студии.
Название на английском языке. Пишите цены. Предоставляйте портфолио.
Было бы хорошо использовать 3D для создания логотипа.
Заявки фрилансеров
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