Отрисовать логотип в векторе

Предлагаем принять участие в начальной стадии разработки новейшей и уникальной игровой социальной сети! Что же требуется от вас? Требуется создать ЛОГОТИП для данного проекта. Название: SOCIALAND. Ограничений по дизайну нет. Ждем ваши варианты. Спасибо за ...