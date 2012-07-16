Логотип для социальной сети

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок2194 просмотра
#1$50

Предлагаем принять участие в начальной стадии разработки новейшей и уникальной игровой социальной сети! Что же требуется от вас? Требуется создать ЛОГОТИП для данного проекта. Название: SOCIALAND. Ограничений по дизайну нет. Ждем ваши варианты. Спасибо за Ваш труд!

13 лет назад
Stasiulman
Станислав 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Победитель конкурса

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1

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