Подправить Html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки251 просмотр

Требуется подправить графику на странице(поменять шрифт,повставлять иконки)графику дам.

Оплата после выполнения задания.

После работы - отзыв.

Вот собственно говоря подробное Тз.http://vodi-krasivo.ru/TZ/

Сделать нужно сегодня.Оставляйте заявки с ценами.

HTML
14 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

NR2006
41 год
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Все устроило, вовремя, то что нужно! Рекомендую всем!Максимальный бал по любой шкале!
Хороший заказчик.Чётко ставит задачи.Оплата вовремя + премиальные.

Заявки фрилансеров

NR2006
41 год
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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