Верстка одностраничника под Joomla 1.5

Нужно сверстать главную страницу на базе шаблона для Джумла 1.5

Скрин во вложении - прямоугольниками обозначены позиции модулей.

Верстка меню - через список ul-li

Для фото на главной нужно сделать эффект парной замены размытых на четкие изображения при наведении курсора. Т.е. меняются только изображения одной строки.

Логотип поверх фото отдельным слоем.

Кроссбраузерность в части положения элементов.

Больше ничего не требуется.