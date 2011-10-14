Верстка одностраничника под Joomla 1.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок234 просмотра

Нужно сверстать главную страницу на базе шаблона для Джумла 1.5

Скрин во вложении - прямоугольниками обозначены позиции модулей.

Верстка меню - через список ul-li

Для фото на главной нужно сделать эффект парной замены размытых на четкие изображения при наведении курсора. Т.е. меняются только изображения одной строки.

Логотип поверх фото отдельным слоем.

Кроссбраузерность в части положения элементов.

Больше ничего не требуется.

Joomla
14 лет назад
Alex_Revo
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

HPman
Вова 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Искал для проекта человека, который разбирается в структуре шаблонов Джумлы, чтобы не приходилось объяснять чего не хватает и что как должно работать, Владимир оказался именно тем человеком. Быстро выполнил работу, внимательно отнёсся ко всем деталям, коррективы внес оперативно. Решили продолжить сотрудничество.
Адекватный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

HPman
Вова 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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