Красиво оформить мини сайт (одностраничник)

Работой очень доволен! Роман делает классный дизайн и подключает программиста чтобы все грамотно сверстать на сайте. В итоге получается превосходный результат при минимуме усилий с моей стороны. Все сделано качественно и в срок! До этого долго не мог найти такого исполнителя, а теперь буду частенько обращаться к Роману!