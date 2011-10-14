Есть дизайн одной страницы сайта, необходимо сверстать её как шаблон для Вордпресс. Шаблон предоставлю. Срок сутки. В сообщении просьба писать о цене
Красиво оформить мини сайт (одностраничник)
Желателен опыт работы с рекламными мини сайтами.
Подробно задание описано в видео: http://vodi-krasivo.ru/TZ/
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