Красиво оформить мини сайт (одностраничник)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки242 просмотра

Желателен опыт работы с рекламными мини сайтами.

Подробно задание описано в видео: http://vodi-krasivo.ru/TZ/

14 лет назад
Egor_110
Егор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работой очень доволен! Роман делает классный дизайн и подключает программиста чтобы все грамотно сверстать на сайте. В итоге получается превосходный результат при минимуме усилий с моей стороны. Все сделано качественно и в срок! До этого долго не мог найти такого исполнителя, а теперь буду частенько обращаться к Роману!
Отличный заказчик! Егор предоставил подробное ТЗ, что в последствие привело к положительному результату. А самое главное это вежливое общение и моментальная оплата. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
14 лет назад