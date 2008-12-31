Здравствуйте. Нужно подправить сайт немного, смотрите техническое задание в видео-формате - http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin22.rar. http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin.rar Если сделаете хорошо, будут заказы покрупнее. Оплачу за часы работы.
- $50HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Желателен опыт работы с рекламными мини сайтами. Подробно задание описано в видео: http://vodi-krasivo.ru/TZ/HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Вступительное видео на 3 минуты. С меня аудио и примерный сценарий. С Вас готовое видео :) Должно получится что-то вроде этого: http://www.youtube.com/watch?v=tl334eDECxA http://www.youtube.com/watch?v=BR-x1Tk4yLs http://www.youtube.com/watch?v=xyRFRMpff1wВидеомонтаж1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Продолжительность ролика - 50 минут. Язык английский. Тематика - обучение раллиийным приемам управления автомобилем. Нужно просто записать текст так же на английском языке. Каждую минуту тайм код. Определите, пожалуйста, цену сами. Ссылка на ролик (разбит на ...Переводы16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
40 билетов по 20 вопросов в каждом; к каждому вопросу прикреплен комментарий; все вопросы делятся на 26 групп и при составлении билета выборка делается исходя их этих групп а не из всех вопросов. (Например вопросы с 1 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно, чтобы на сайте был онлайн экзамен в ГАИВеб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад