Egor_110

Егор Вершинин Egor_110

 
35 летРоссия/Тольятти
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Правка сайта

    $50

    Здравствуйте. Нужно подправить сайт немного, смотрите техническое задание в видео-формате - http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin22.rar. http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin.rar Если сделаете хорошо, будут заказы покрупнее. Оплачу за часы работы.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вступительное видео на сайт

    $100

    Вступительное видео на 3 минуты. С меня аудио и примерный сценарий. С Вас готовое видео :) Должно получится что-то вроде этого: http://www.youtube.com/watch?v=tl334eDECxA http://www.youtube.com/watch?v=BR-x1Tk4yLs http://www.youtube.com/watch?v=xyRFRMpff1w

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать транскрибацию английского видео файла

    Продолжительность ролика - 50 минут. Язык английский. Тематика - обучение раллиийным приемам управления автомобилем. Нужно просто записать текст так же на английском языке. Каждую минуту тайм код. Определите, пожалуйста, цену сами. Ссылка на ролик (разбит на ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Он-лайн тест экзамен в ГАИ

    $100

    40 билетов по 20 вопросов в каждом; к каждому вопросу прикреплен комментарий; все вопросы делятся на 26 групп и при составлении билета выборка делается исходя их этих групп а не из всех вопросов. (Например вопросы с 1 ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Jora88
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Он-лайн тест экзамен в ГАИ
Заказчик своевременно отвечал на вопросы, возникающие в процессе работы.
Отлично выполненная работа! В процессе создания нашего теста с моей стороны появлялось много дополнений, изменений в ТЗ и вопросов. Георгий быстро все сделал как я хотел. Кроме того, сам делал классные предложения для решения той или иной задачи. Сам скрипт получился отменный! Конечным результатом более чем доволен. Еще хочу отметить что Георгий всегда был на связи, а для меня это очень важно. В общем, Георгий отличный профессионал! Если воспользуетесь его услугами - то получите прекрасный результат и останетесь довольны!
Ответный отзыв
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Красиво оформить мини сайт (одностраничник)
Отличный заказчик! Егор предоставил подробное ТЗ, что в последствие привело к положительному результату. А самое главное это вежливое общение и моментальная оплата. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Работой очень доволен! Роман делает классный дизайн и подключает программиста чтобы все грамотно сверстать на сайте. В итоге получается превосходный результат при минимуме усилий с моей стороны. Все сделано качественно и в срок! До этого долго не мог найти такого исполнителя, а теперь буду частенько обращаться к Роману!
Ответный отзыв
animazzio
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
14 лет назад
Вступительное видео на сайт
Приятно было работать. Оплата вовремя. Все хорошо. Спасибо.