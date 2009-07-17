Он-лайн тест экзамен в ГАИ

40 билетов по 20 вопросов в каждом;

к каждому вопросу прикреплен комментарий;

все вопросы делятся на 26 групп и при составлении билета выборка делается исходя их этих групп а не из всех вопросов. (Например вопросы с 1 по 3 должны состоять только из вопросов данных групп или группы)

Функции:

1) Имитация реального экзамена: Билет генерируется из всех вопросов по группам как написано выше. Ограничение времени на весь билет. В конце результат (кол-во правильных и неправильных, если если менее 18 правильных то не сдал) и комментарии к неправильным

2) Случайный выбор вопросов из всех, при ответе на неправильный выдается комментарий

3) Случайный выбор вопросов только из выбранных групп, при ответе на неправильный выдается комментарий

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