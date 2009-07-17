Он-лайн тест экзамен в ГАИ

$100
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  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок349 просмотров

40 билетов по 20 вопросов в каждом;

к каждому вопросу прикреплен комментарий;

все вопросы делятся на 26 групп и при составлении билета выборка делается исходя их этих групп а не из всех вопросов. (Например вопросы с 1 по 3 должны состоять только из вопросов данных групп или группы)

Функции:

1) Имитация реального экзамена: Билет генерируется из всех вопросов по группам как написано выше. Ограничение времени на весь билет. В конце результат (кол-во правильных и неправильных, если если менее 18 правильных то не сдал) и комментарии к неправильным

2) Случайный выбор вопросов из всех, при ответе на неправильный выдается комментарий

3) Случайный выбор вопросов только из выбранных групп, при ответе на неправильный выдается комментарий

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16 лет назад
Egor_110
Егор 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Jora88
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
Отлично выполненная работа! В процессе создания нашего теста с моей стороны появлялось много дополнений, изменений в ТЗ и вопросов. Георгий быстро все сделал как я хотел. Кроме того, сам делал классные предложения для решения той или иной задачи. Сам скрипт получился отменный! Конечным результатом более чем доволен. Еще хочу отметить что Георгий всегда был на связи, а для меня это очень важно. В общем, Георгий отличный профессионал! Если воспользуетесь его услугами - то получите прекрасный результат и останетесь довольны!
Заказчик своевременно отвечал на вопросы, возникающие в процессе работы.

Заявки фрилансеров

Jora88
36 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад