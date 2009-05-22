Треб. написать скрипт на пхп должен регулировать поток трафика в час или в сутки скажем 10 клиентов шлют траффик по 20к в сутки а надо чтобы ...
Учебная программа
Написать интернет меседжер. на основе socket
2 клиента с возможностью переписываться.
с первого клиента пишется письмо на определенный ИП (где находится второй клиент) если второй клиент выключен(соединение не установленно) то письмо отправляется на почту(адрес почты фиксированный)и хранится до тех пор пока адресат письма не выйдет в сеть и не заберет его.
(чем проще и короче программа получится тем лучше) строки 2-3 дня. язык Java
Выбранный исполнитель
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