Учебная программа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок338 просмотров

Написать интернет меседжер. на основе socket

2 клиента с возможностью переписываться.

с первого клиента пишется письмо на определенный ИП (где находится второй клиент) если второй клиент выключен(соединение не установленно) то письмо отправляется на почту(адрес почты фиксированный)и хранится до тех пор пока адресат письма не выйдет в сеть и не заберет его.

(чем проще и короче программа получится тем лучше) строки 2-3 дня. язык Java

Java
16 лет назад
bloodmax
Максим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

rik_solutions
Solutions Rik 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все четко и понятно. Оплатил сразу после выполнения.

Заявки фрилансеров

rik_solutions
Solutions Rik 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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