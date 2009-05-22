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Solutions Rik
rik_solutions
rik_solutions
NaN лет
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
1 отзыв
Java (J2SE/EE/ME), .Net, Delphi, Web-технологии, базы данных
Delphi
Java
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Максим
bloodmax
34 года
Россия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
$15
10 баллов
15 лет назад
Учебная программа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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