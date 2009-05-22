rik_solutions

Solutions Rik rik_solutions

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Java (J2SE/EE/ME), .Net, Delphi, Web-технологии, базы данных

DelphiJava
Отзывы заказчиков
bloodmax
Максим 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Учебная программа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!