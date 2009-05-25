Добавить флеш в шапку

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Завершен30 заявок317 просмотров

В приложении шапка, необходимо во флеше подвигать домики. Сделать их появляющимеся и разьезжающимеся по своим местам. В аську и скайп не обращаться.

16 лет назад
Gal4onok_sc
Галина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
16 лет назад
$17
1 день
Уважаемые заказчики, настоятельно рекомендую сотрудничать с Владимиром! Он настоящий профессионал! Первый же вариант устроил меня на 100%. Работу завершил гораздо раньше, чем обещал. Очень ответственный человек и приятный собеседник. Спасибо Владимир, за отличную работу!
Очень был рад совместной работой с Галиной. Приятный в общении заказчик, на протяжении всей работы помагала всячески помагала мне. С оплатой все отлично. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
16 лет назад

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