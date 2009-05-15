Модифицировать скрипт

Задание таково: на http://webtelek.com/tv есть телеканал ОРТ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ).

При переходе на его просмотр (не виндовс медиа, а ссылка ниже) выходит страница с флеш плеером.

Есть код флеш плеера, который взят от туда, всё идёт и ОРТ онлайн (на своём сайте), но в коде флеш плеера того есть параметр (/tv/1839_list.php?d=7980&playlistsize=60&) где именно цифра 7980 указывает, что уже проверено, цифру то ли куска онлайн канала, то ли ещё чего то, которое влияет на время текущенго вещания. Если просто сграбить данный код - будет показываться постоянно одно и то же, но на webtelek.com этот параметр постоянно автоматически меняется, и просмотр онлайн идёт в режиме реального тв вещания.

Ну вот и нужно сделать так, чтобы на нашем сайте (или тестовом сайте) всё менялось точно так же, как на webtelek.com.

Работа простая, оплата равняется 4$.

Чтобы вы занялись данным скриптом - отпишись мне на ICQ 571-02-05. Если меня не будет - пишите в оффлайн.