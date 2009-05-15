На разовый проект требуется php программист. Требования к кандидату: - Знание PHP5, ООП, MVC, SQL (MySQL), HTML, XML, JavaScript, Ajax. - Отсутвие проблем с коммуникациями (скоростной интернет, skype, телефон) ...
Написать правила mod_rewrite для .htaccess
Есть блог тематики будущего магазина, стоит на WordPress в корне домена, проиндексирован, страницы имеют ПР и траф.
Поставлен и наполнен магазин в папку domen.ru/shop/
Нужно, чтоб при обращении к домену открывался /shop/, но чтобы и блог остался с прежними урл.
Через 301 редирект если на /shop/ ставить, то страницы блога не будут работать,
если переопределить индексный файл - то пути у магазина обрезаются до domen.ru/страница/ вместо domen.ru/shop/страница/
Мне предложили решение:
"как вариант - сделайте карту сайта на WordPress, проанализируйте урлы на сходство для регулярок и поставьте WP в другую папку, обрабатывая ссылки WordPress по htaccess-правилам (там не так много получится - штук 5-6 правил).
остальное переписывайте в shop".
Либо предложите свое решение.
В общем нужен .htaccess файл решающий мою проблему и сколько стоит его написать.
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