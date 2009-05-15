Написать правила mod_rewrite для .htaccess

Есть блог тематики будущего магазина, стоит на WordPress в корне домена, проиндексирован, страницы имеют ПР и траф.

Поставлен и наполнен магазин в папку domen.ru/shop/

Нужно, чтоб при обращении к домену открывался /shop/, но чтобы и блог остался с прежними урл.

Через 301 редирект если на /shop/ ставить, то страницы блога не будут работать,

если переопределить индексный файл - то пути у магазина обрезаются до domen.ru/страница/ вместо domen.ru/shop/страница/

Мне предложили решение:

"как вариант - сделайте карту сайта на WordPress, проанализируйте урлы на сходство для регулярок и поставьте WP в другую папку, обрабатывая ссылки WordPress по htaccess-правилам (там не так много получится - штук 5-6 правил).

остальное переписывайте в shop".

Либо предложите свое решение.

В общем нужен .htaccess файл решающий мою проблему и сколько стоит его написать.